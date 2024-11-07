Зеленский высказался о плане Трампа: быстро - это потери для Украины

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал план Дональда Трампа, победившего на выборах президента США. Он считает, что скорое окончание войны - это потери для Украины. Со ссылкой на его заявление в ходе пресс-конференции, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Зеленский заметил, что у него действительно были хорошие разговоры с Трампом. Но заметил, что они должны быть более предметными, и к этому нужно готовиться обеим сторонам.

"О скором завершении войны - сегодня я верю, что Трамп действительно хочет быстрого решения. Хотя - это не значит, что это получится. Я без упреков. Просто говорю, что мы там, где мы есть. Мы в войне с россиянами, а это самый сложный враг этого столетия..." , - объяснил президент.

В то же время глава Украины подчеркнул, что хочет справедливого окончания войны.