Зеленский высказался о плане Трампа: быстро - это потери для Украины
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал план Дональда Трампа, победившего на выборах президента США. Он считает, что скорое окончание войны - это потери для Украины. Со ссылкой на его заявление в ходе пресс-конференции, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.
Зеленский заметил, что у него действительно были хорошие разговоры с Трампом. Но заметил, что они должны быть более предметными, и к этому нужно готовиться обеим сторонам.
"О скором завершении войны - сегодня я верю, что Трамп действительно хочет быстрого решения. Хотя - это не значит, что это получится. Я без упреков. Просто говорю, что мы там, где мы есть. Мы в войне с россиянами, а это самый сложный враг этого столетия...", - объяснил президент.
В то же время глава Украины подчеркнул, что хочет справедливого окончания войны.
"Я уверен, что быстрое окончание войны - это потери. Я думаю, что если очень быстрое, я не знаю эту идею, мы не говорили об этом с Трампом, я думаю, он будет готовиться со своей командой, свои взгляды, все это впереди. Все что мне сейчас понятно, он действительно хочет окончания. Мы хотим справедливого окончания, потому что это ужас и трагедия, вся эта война. Но, если это просто быстро, то это потери для Украины", - подытожил он.