У злитих документах ФСБ виявили візити до РФ українських чиновників під час війни

Злиті в мережу документи ФСБ Росії свідчать про численні візити українських посадовців до Росії після 2014 року, повідомляє Ділова столиця.

Так, низка українських вже колишніх чиновників з початку агресії Росії, ймовірно, не один раз відвідували РФ.

Відповідну інформацію містять злиті у мережу скан-копії документів прикордонної служби ФСБ.

Інформація в документах свідчить про те, що найбільшу кількість разів до Росії після початку війни у 2014 році їздив колишній заступник голови Офісу президента України Андрій Смирнов, якого зараз НАБУ підозрює у незаконному збагаченні, зазначають журналісти. У документах вказана особа, ПІБ та дата народження якої збігається з даними Смирнова. Ця особа з моменту початку війни на Донбасі і практично до моменту повномасштабного вторгнення РФ відвідувала росію 22 рази.

Також у документах фігурує Костін Андрій Євгенович з датою народження, яка збігається з даними нещодавно звільненого генпрокурора. Ця особа після початку війни була в Росії 11 разів. Востаннє буквально за два тижні до президентських виборів — 19 березня 2019 року.

У злитих документах фігурує також особа з даними, що відповідають даним колишнього заступника міністра інфраструктури України Юрія Васькова, звертають увагу автори розслідування. Цей Васьков за час війни вперше навідався до РФ у червні 2015 року, а після цього здійснив ще 18 поїздок до країни-агресорки.

Видання додає, що витоки з російських державних баз даних відбувалися неодноразово.