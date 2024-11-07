В слитых документах ФСБ обнаружили визиты в РФ украинских чиновников во время войны

Слитые в сеть документы ФСБ России свидетельствуют о многочисленных визитах украинских чиновников в Россию после 2014 года, сообщает УНН.

Так, ряд украинских уже бывших чиновников с начала агрессии России, вероятно, не раз посещали РФ, передает УНН.

Соответствующую информацию содержат слитые в сеть скан-копии документов пограничной службы ФСБ.

Информация в документах свидетельствует о том, что наибольшее количество раз в Россию после начала войны в 2014 году ездил бывший замглавы Офиса президента Украины Андрей Смирнов, которого сейчас НАБУ подозревает в незаконном обогащении, отмечают журналисты. В документах указано лицо, ФИО и дата рождения которого совпадает с данными Смирнова. Это лицо с момента начала войны на Донбассе и практически до момента полномасштабного вторжения РФ посещало Россию 22 раза.

Также в документах фигурирует Костин Андрей Евгеньевич с датой рождения, совпадающей с данными недавно уволенного генпрокурора. Этот человек после начала войны был в России 11 раз. Последний раз буквально за две недели до президентских выборов — 19 марта 2019 года.

В слитых документах фигурирует также лицо с данными, соответствующими данным бывшего замминистра инфраструктуры Украины Юрия Васькова, обращают внимание авторы расследования. Этот Васьков за время войны впервые посетил РФ в июне 2015 года, а после этого совершил еще 18 поездок в страну, признанную агрессором.

Издание добавляет, что утечки из российских государственных баз данных происходили неоднократно.