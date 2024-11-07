Трамп заявив, що не виключає розмови з Путіним
Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах у США, допустив розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Коли саме - поки що невідомо. Заяву Трампа наводить NBC News, пише Іван Носальський, РБК-Україна.
Трамп розповів, що він поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому деталі переговорів він не розкрив.
Водночас американський політик зазначив, що він поки що не спілкувався з главою Кремля Путіним.
"Я думаю, ми поговоримо", - уточнив Трамп.
Сьогодні Путін також заявляв про готовність до "дискусій" з Трампом.