Трамп заявил, что не исключает разговор с Путиным
Дональд Трамп, который победил на президентских выборах в США, допустил разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Когда именно - пока неизвестно. Заявление Трампа приводит NBC News, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
Трамп рассказал, что он поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом деталей переговоров он не раскрыл.
В то же время американский политик отметил, что он пока не общался с главой Кремля Путиным.
"Я думаю, мы поговорим", - уточнил Трамп.
Сегодня Путин также заявлял о готовности к "дискуссиям" с Трампом.