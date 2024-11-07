В Держдепі вважають, що Путін не готовий завершувати війну не на своїх умовах

Російський диктатор Володимир Путін не готовий завершувати війну проти України не на своїх умовах. Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу він підкреслив, що США поки що не бачать, щоб Путін був готовий до переговорів на інших умовах.

«Ми не бачимо підтверджень того, що Путін готовий відмовитися від своєї вимоги продовжувати поглинати українську територію. Я впевнений, що існують переговори, на які погодиться Путін, де він отримає все, що хоче, а Україна не отримає нічого з того, на що вона має право згідно зі Статутом ООН» , — сказав Міллер.

Однак він зазначив, що це не ті переговори, в яких зацікавлений президент України Володимир Зеленський, «та й не повинен бути зацікавлений».