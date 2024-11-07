В Госдепе считают, что Путин не готов завершать войну не на своих условиях

Российский диктатор Владимир Путин не готов завершать войну против Украины не на своих условиях. Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает Новое время.

Во время брифинга он подчеркнул, что США пока не видят, чтобы Путин был готов к переговорам на других условиях.

«Мы не видим подтверждений того, что Путин готов отказаться от своего требования продолжать поглощать украинскую территорию. Я уверен, что существуют переговоры, на которые согласится Путин, где он получит все, что хочет, а Украина не получит ничего из того, на что она имеет право согласно Статуту ООН» , — сказал Миллер.

Однако он отметил, что это не те переговоры, в которых заинтересован президент Украины Владимир Зеленский, «да и не должен быть заинтересован».



