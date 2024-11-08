Атака безпілотників на Одесу: є жертва, пошкоджена школа

Внаслідок масованої атаки російських дронів на Одесу і район є поранені, пошкоджені школа та приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння, сталася розгерметизація та займання двох газових труб.﻿﻿ Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Згодом стало відомо, що одна людина загинула, повідомляє Українська правда.

"Російські терористи здійснили масовану атаку дронами на Одеський район. Є пошкодження цивільної інфраструктури та поранені" , – йдеться у повідомленні.

Кіпер повідомив, що внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння.

В одному з навчальних закладів Одеси вибиті вікна та пошкоджений фасад.

Крім того, через пошкодження осколками в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна.

За даними ОВА, відомо про двох поранених людей: в Одесі та передмісті.

Згодом у ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще 9 – дістали поранення.

Телеграм-канал міської ради Одеси уточнив, що внаслідок нічної атаки значно пошкоджено одну з найстаріших шкіл Одеси – ліцей 125.

Школа у мікрорайоні Кривої Балки була повністю відремонтована до повномасштабного вторгнення.

Внаслідок атаки вибито вікна, знищено меблі і двері, пошкоджено дах та система опалення.

Пізніше міськрада Одеси опублікувала фото інших пошкоджень внаслідок ворожої атаки.

За словами в.о. мера Одеси Олександра Філатова, зранку почне працювати міський оперативний штаб для допомоги містянам.