Атака беспилотников на Одессу: есть жертва, повреждена школа
В результате массированной атаки российских дронов на Одессу и район есть раненые, повреждены школа и частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание, произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. Об этом заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер. Позже стало известно, что один человек погиб, сообщает Украинская правда.
"Российские террористы совершили массированную атаку дронами на Одесский район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и раненые", – говорится в сообщении.
Кипер сообщил, что в результате атаки ударными беспилотниками в Одессе и районе повреждены частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание.
В одном из учебных заведений Одессы выбиты окна и поврежден фасад.
Кроме того, из-за повреждения осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде зданий выбиты окна.
По данным ОВА, известно о двух раненых людях: в Одессе и пригороде.
Впоследствии в ГСЧС сообщили, что в результате обстрела погиб один человек, еще 9 - получили ранения.
Телеграм-канал городского совета Одессы уточнил, что в результате ночной атаки значительно повреждена одна из старейших школ Одессы - лицей 125.
Школа в микрорайоне Кривой Балки была полностью отремонтирована до полномасштабного вторжения.
В результате атаки выбиты окна, уничтожена мебель и двери, повреждена крыша и система отопления.
Позже горсовет Одессы опубликовал фото других повреждений в результате вражеской атаки.
По словам и.о. мэра Одессы Александра Филатова, утром начнет работать городской оперативный штаб для помощи горожанам.