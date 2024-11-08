Обстріл Запоріжжя: відомо про 9 загиблих, серед них дитина (Оновлено)

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю 7 листопада зросла до 8, серед жертв окупантів однорічна дитина.﻿﻿ Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Українська правда.

"До 8 зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик. 42 людей дістали поранення" , – йдеться у повідомленні.

Пізніше Федоров повідомив, що кількість жертв зросла до 9.

8 листопада у Запоріжжі оголосили День жалоби за загиблими.

Нагадаємо, 7 листопада росіяни завдали ударів по місту Запоріжжя. Спершу було відомо про 4 загиблих і 18 поранених. Повідомлялося, що під завалами ще шукають людей.