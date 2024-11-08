Обстрел Запорожья: известно о 9 погибших, среди них ребенок (Обновлено)

Количество погибших в результате российского удара по Запорожью 7 ноября возросло до 8, среди жертв оккупантов 1-летний ребенок.﻿ Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Украинская правда.

"До 8 возросло количество погибших из-за атаки россиян на Запорожье, среди них и годовалый мальчик. 42 человека получили ранения" , – говорится в сообщении.

Позже Федоров сообщил, что количество жертв возросло до 9.

8 ноября в Запорожье объявили День траура по погибшим.

7 ноября россияне нанесли удары по городу Запорожье. Сначала было известно о 4 погибших и 18 раненых. Сообщалось, что под завалами еще ищут людей.