Нічний удар по Київщині: Сталися пожежі, четверо поранених

4 людей дістали порання, пошкоджені будинки та автомобілі, вирували пожежі внаслідок нічної атаки росіян у Київській області.﻿ Про це йдеться у повідомленнях поліції Київщини та голови Київської ОВА Руслана Кравченка, повідомляє Українська правда.

"8 листопада окупанти вчергове атакували область. На жаль, є четверо постраждалих: 52-річний чоловік отримав наскрізне поранення тулуба, у 45 та 57-річного – поранення правої ноги, ще один чоловік зазнав множинних ушкоджень усього тіла. Потерпілих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога" , – йдеться в повідомленні.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко уточнив, що росіяни атакували область ракетами. А люди постраждали внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

"Це водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різних ступенів. Стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення. Всім надається необхідна медична допомога" , – повідомив голова ОВА.

За даними ДСНС, станом на 07:30 пошкоджені 6 приватних будинків, 4 автомобілі, горіли трав'яний настил та приміщення недіючої газової АЗС. Пожежі уже загасили.

Поліцейські проводять огляди та фіксують наслідки атаки.