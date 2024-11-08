Ночной удар по Киевщине: Произошли пожары, четверо раненых

4 человека получили ранения, повреждены дома и автомобили, бушевали пожары в результате ночной атаки россиян в Киевской области.﻿﻿ Об этом говорится в сообщениях полиции Киевской области и главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, сообщает Украинская правда.

"8 ноября оккупанты в очередной раз атаковали область. К сожалению, есть четверо пострадавших: 52-летний мужчина получил сквозное ранение туловища, у 45 и 57-летнего – ранения правой ноги, еще один мужчина получил множественные повреждения всего тела. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь" , – говорится в сообщении.

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко уточнил, что россияне атаковали область ракетами. А люди пострадали в результате падения обломков сбитых вражеских целей.

"Это водители автомобилей, которые находились в авто возле места падения обломков. Мужчины получили ранения различной степени. Состояние одного из них тяжелое, еще двое водителей имеют среднее состояние. Еще один получил легкие ранения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь" , – сообщил глава ОВА.

По данным ГСЧС, по состоянию на 07:30 повреждены 6 частных домов, 4 автомобиля, горели травяной настил и помещение недействующей газовой АЗС. Пожары уже потушили.

Полицейские проводят осмотры и фиксируют последствия атаки.