Нацбанк покращив оцінку дефіциту електроенергії в Україні

Ситуація в енергетичному секторі України залишається складною через значні руйнування як генеруючих, так і передавальних потужностей. Однак завдяки ремонтам та кращій, ніж очікувалося, адаптації бізнесу до відключень, НБУ покращив припущення щодо дефіциту електроенергії та його впливу на економічну активність.﻿ Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України (жовтень 2024 року), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається у звіті, у ІІІ кварталі дефіцит е/е виявився меншим очікування НБУ, ймовірно, завдяки швидким ремонтним роботам на ключових об'єктах, а також м'яким погодним умовам після рекордної спеки у липні.

Це дало змогу поліпшити оцінки дефіциту е/е на прогнозному горизонті. Як раніше передбачалося, завдяки інтеграції української енергосистеми дефіцит власних потужностей частково покриватиметься імпортом, щорічна вартість якого становитиме близько 1 млрд доларів.

Цьому сприятиме й очікуване розширення максимальної потужності для імпорту е/е з країн ЄС з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт з грудня 2024 року.

З урахуванням імпорту е/е у 2024 році дефіцит е/е оцінюється на рівні 5% (попередня оцінка - 7%), у 2025 році - близько 6% (попередня оцінка - 8%), а у 2026 році - 3% (попередня оцінка - 5%).

"Попри поліпшення припущень, дефіцит е/е стримуватиме відновлення ВВП на всьому прогнозному горизонті, а імпорт е/е й заходи підприємств із розбудови та використання дорожчого автономного енергозабезпечення підвищуватимуть їх виробничі витрати, що буде суттєвим проінфляційним чинником" , - йдеться в документі.

За оцінкою НБУ, ризики подальших руйнувань і збільшення дефіциту залишаються вагомими. У разі їх реалізації зростання ВВП буде меншим, ніж за базовим сценарієм, а зростання цін - вищим. Позитивним ризиком прогнозу є швидші за очікування ремонтні роботи та/або введення в дію нових потужностей, а також розширення можливостей імпорту, що зумовить менший дефіцит е/е.

Нагадаємо, у жовтні МВФ оцінив зимовий дефіцит енергії в Україні в 3-4 ГВт, що "відповідає оцінкам інших зацікавлених сторін", при цьому переважають негативні ризики через ракетні атаки і сезонні фактори.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, "проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на нашу енергосистему".