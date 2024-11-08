Нацбанк улучшил оценку дефицита электроэнергии в Украине

Ситуация в энергетическом секторе Украины остается сложной из-за значительных разрушений как генерирующих, так и передающих мощностей. Однако благодаря ремонтам и лучшей, чем ожидалось, адаптации бизнеса к отключениям, НБУ улучшил предположение о дефиците электроэнергии и его влиянии на экономическую активность.﻿ Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (октябрь 2024 года), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в отчете, в ІІІ квартале дефицит э/э оказался меньше ожиданий НБУ, вероятно, благодаря быстрым ремонтным работам на ключевых объектах, а также мягким погодным условиям после рекордной жары в июле.

Это позволило улучшить оценки дефицита э/э на прогнозном горизонте. Как ранее предполагалось, благодаря интеграции украинской энергосистемы дефицит собственных мощностей будет частично покрываться импортом, ежегодная стоимость которого составит около 1 млрд долларов.

Этому будет способствовать и ожидаемое расширение максимальной мощности для импорта э/э из стран ЕС с 1,7 ГВт до 2,1 ГВт с декабря 2024 года.

С учетом импорта э/э в 2024 году дефицит э/э оценивается на уровне 5% (предыдущая оценка – 7%), в 2025 году – около 6% (предыдущая оценка – 8%), а в 2026 году – 3% (предыдущая оценка – 7%); оценка – 5%).

"Несмотря на улучшение предположений, дефицит э/э будет сдерживать восстановление ВВП на всем прогнозном горизонте, а импорт э/э и меры предприятий по развитию и использованию более дорогого автономного энергообеспечения будут повышать их производственные затраты, что будет существенным проинфляционным фактором" , - говорится в документе.

По оценке НБУ, риски дальнейших разрушений и увеличения дефицита остаются весомыми. В случае их реализации рост ВВП будет меньше, чем по базовому сценарию, а рост цен – выше. Позитивным риском прогноза являются быстрее ожиданий ремонтных работ и/или ввода в действие новых мощностей, а также расширение возможностей импорта, что приведет к меньшему дефициту э/э.

Напомним, в октябре МВФ оценил зимний дефицит энергии в Украине в 3-4 ГВт, что "соответствует оценкам других заинтересованных сторон", при этом преобладают негативные риски из-за ракетных атак и сезонных факторов.

Как заявил премьер-министр Денис Шмігаль, "прохождение зимы зависит прежде всего от интенсивности российских атак на нашу энергосистему".