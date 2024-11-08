Трамп визначився з тим, хто очолить його адміністрацію

Новообраний американський президент Дональд Трамп визначився із кандидатурою на посаду очільниці апарату Білого дому – нею стане Сьюзан Вайлз, яка була його радницею під час першого терміну. Про це йдеться в заяві Трампа, яку опублікував кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс, повідомляє Європейська правда.

Кандилат у віцепрезиденти акцентував, що Вайлз "була величезним помічником президента Трампа під час передвиборчої кампанії і буде величезним помічником у Білому домі".

"Сьюзі сильна, розумна, має новаторське бачення, нею захоплюються і її поважають. Я не сумніваюся, що нею пишатиметься країна" , – йдеться в заяві Трампа.

Він акцентував, що "це заслужена честь", що Вайлз стане "першою жінкою-главою адміністрації в історії Сполучених Штатів".

Людина на цій посаді займається персоналом Білого дому, королює доступ певних осіб до Овального кабінету та потік інформації, а також веде переговори від імені президента з Конгресом, посадовцями виконавчої влади та позаурядовими політичними групами.

Напередодні писали, що Трамп у своїй команді з національної безпеки не хоче бачити колишніх генералів і віддає перевагу бізнесменам і керівникам компаній та розглядає можливість залучення лояльних до нього людей на керівні посади у Вашингтоні.

За словами співрозмовників Axios, головним кандидатом на посаду держсекретаря Трампа є колишній посол США в Німеччині Річард Гренелл.