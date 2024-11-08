Трамп определился с тем, кто возглавит его администрацию

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность главы аппарата Белого дома – ею станет Сьюзан Уайлз, которая была его советником во время первого срока. Об этом говорится в заявлении Трампа, которое опубликовал кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс, сообщает Европейская правда.

Кандидат в вице-президенты акцентировал, что Уайлз "была огромным помощником президента Трампа во время предвыборной кампании и будет огромным помощником в Белом доме".

"Сьюзи сильная, умная, имеет новаторское видение, ею восхищаются и ее уважают. Я не сомневаюсь, что ею будет гордиться страна" , – говорится в заявлении Трампа.

Он акцентировал, что "это заслуженная честь", что Уайлз станет "первой женщиной-главой администрации в истории Соединенных Штатов".

Человек на этой должности занимается персоналом Белого дома, королирует доступ определенных лиц в Овальный кабинет и поток информации, а также ведет переговоры от имени президента с Конгрессом, должностными лицами исполнительной власти и внеправительственными политическими группами.

Накануне писали, что Трамп в своей команде по национальной безопасности не хочет видеть бывших генералов и отдает предпочтение бизнесменам и руководителям компаний и рассматривает возможность привлечения лояльных к нему людей на руководящие должности в Вашингтоне.

По словам собеседников Axios, главным кандидатом на должность госсекретаря Трампа является бывший посол США в Германии Ричард Гренелл.