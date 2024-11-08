Держсекретар США та очільник МЗС Франції обговорили подальшої допомоги України

Державний секретар США Ентоні Блінкен та очільник зовнішньополітичного відомства Франції Жан-Ноель Барро у телефонній розмові підкреслили готовність продовжувати підтримку України. Про це розповіли за результатами розмови в Державному департаменті США, повідомляє Європейська правда.

За даними Держдепу США, сторони "підкреслили спільну рішучість продовжувати допомогу Україні та підтримувати її зусилля на захист свободи й досягнення перемоги".

Блінкен та Барро обговорили також й інші важливі зовнішньополітичні питання.

Зокрема, посадовці торкнулися у розмові важливості дипломатичного врегулювання в Лівані та припинення війни в Газі.