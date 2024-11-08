Пентагон: США будуть підтримувати Україну до завершення каденції Байдена

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила зобов'язання США щодо продовження військової допомоги Україні до кінця терміну чинної адміністрації Джо Байдена, повідомляє Європейська правда.

Сінгх заявила, що до кінця терміну чинної адміністрації залишаться активними президентські пакети допомоги та USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

"У нас усе ще залишається близько $2 млрд у USAI, які ми можемо виділити. Тому в найближчі тижні ми продовжимо надавати пакети" , – підкреслила вона.

Також Сінгх акцентувала, що військова підтримка, як і раніше, надходитиме на регулярній основі.

Окремо вона підкреслила, що підтримка України має двопартійну підтримку в Конгресі, що є важливим фактором, особливо після січневої зміни адміністрації.