Пентагон: США будут поддерживать Украину до завершения каденции Байдена

Представительница Пентагона Сабрина Сингх подтвердила обязательство США по продлению военной помощи Украине до конца срока действующей администрации Джо Байдена, сообщает Европейская правда.

Сингх заявила, что до конца срока действующей администрации останутся активными президентские пакеты помощи и USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

"У нас все еще остается около $2 млрд в USAI, которые мы можем выделить. Поэтому в ближайшие недели мы продолжим предоставлять пакеты" , – подчеркнула она.

Также Сингх акцентировала, что военная поддержка по-прежнему будет поступать на регулярной основе.

Отдельно она подчеркнула, что у поддержки Украины есть двухпартийная поддержка в Конгрессе, что является важным фактором, особенно после январской смены администрации.