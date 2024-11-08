Україна отримає тестові ракети ППО для збиття безпілотників – Міноборони

Україна отримає до кінця 2024 року ракети протиповітряної оборони естонської оборонної компанії Frankenburg Technology для випробувань. Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони України, повідомляє Європейська правда.

Про це йшлося на зустрічі у Києві заступника міністра оборони бригадного генерала Анатолія Клочка з керівництвом Frankenburg Technology.

Як зазначило відомство, перші зразки ракет для тестів надійдуть до кінця 2024 року.

Ракети, які випробує Україна, призначені перш за все для протидії дронам та здатні збивати цілі на висоті до 2 км.

Виконавчий директор Frankenburg Technology Кусті Салм акцентував, що мета компанії – виграти цю війну.

"Для цього пропонуємо зразок нової недорогої ракети для збиття повітряних цілей, у першу чергу безпілотних літальних апаратів" , – поділився Салм.

Він наголосив, що у разі успішних випробувань і згоди на подальше використання виробництво цих ракет може бути організоване в Україні.

Сторони попередньо домовились, що наступним кроком може бути погодження формату фінансування виробництва ракет.