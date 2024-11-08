Орбан: Європейські країни не можуть фінансувати війну в Україні без США

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає, що Європа не зможе самостійно фінансувати оборону України, якщо США припинять підтримку за нового президентського терміну Дональда Трампа. Про це він заявив у п’ятницю, 8 листопада, в ефірі громадського радіо, цитує Bloomberg, повідомляє Європейська правда.

Він нагадав про свої "миротворчі вояжі" до Києва, Москви та Пекіна влітку і сказав, що останні події підтвердили висновки його поїздок.

За словами угорського прем’єра, США нібито збираються "вийти" з війни, яку він вважає програшною.

Тому, мовляв, якщо Трамп вирішить не підтримувати Україну, то Європа не зможе самостійно фінансувати таку підтримку.

"Американці вийдуть з цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно" , – підсумував він.

Нагадаємо, політдиректор та близький радник угорського прем’єра Балаж Орбан вважає, що Трамп мусить зателефонувати очільнику Кремля Владіміру, Путіну аби відкрити лінію зв’язку із РФ та сприяти припиненню вогню в Україні.