Орбан: Европейские страны не могут финансировать войну в Украине без США

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что Европа не сможет самостоятельно финансировать оборону Украины, если США прекратят поддержку при новом президентском сроке Дональда Трампа. Об этом он заявил в пятницу, 8 ноября, в эфире общественного радио, цитирует Bloomberg, сообщает Европейская правда.

Он напомнил о своих "миротворческих вояжах" в Киев, Москву и Пекин летом и сказал, что последние события подтвердили выводы его поездок.

По словам венгерского премьера, США якобы собираются "выйти" из войны, которую он считает проигрышной.

Поэтому, мол, если Трамп решит не поддерживать Украину, то Европа не сможет самостоятельно финансировать такую поддержку.

"Американцы выйдут из этой войны. Европа не может финансировать эту войну самостоятельно" , – подытожил он.

Напомним, политдиректор и близкий советник венгерского премьера Балаж Орбан считает, что Трамп должен позвонить главе Кремля Владимиру Путину, чтобы открыть линию связи с РФ и способствовать прекращению огня в Украине.