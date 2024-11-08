El Pais: Україна активно намагається переконати Трампа зберегти допомогу США

Україна розпочала активну дипломатичну кампанію, спрямовану на переконання Дональда Трампа в тому, що військова допомога для Києва не може бути припинена, оскільки це може вплинути на глобальне лідерство США.﻿ Про це повідомляє El Pais, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на важливості підтримки США, заявляючи, що без неї країна опиниться в скрутному становищі.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв припинити мільярдні поставки зброї Україні та зосередитися на швидкому завершенні війни, навіть якщо для цього знадобляться територіальні поступки на користь Росії. Зеленський, однак, сподівається, що заяви Трампа під час кампанії та його реальні кроки як президента можуть відрізнятися.

Зеленський уже почав комунікацію з Трампом, вітаючи його з перемогою на виборах і висловлюючи надію на "нову еру для всіх нас". У телефонній розмові український президент назвав Трампа лідером, здатним досягти "історичного результату", і підкреслив важливість американської підтримки.

Крім того, глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що відносини з Трампом мають стратегічне значення для України.

На Київському економічному форумі, який відбувся нещодавно, цю тему активно обговорювали як представники бізнесу, так і політичні діячі, оскільки від позиції нового президента США може залежати майбутнє вирішення конфлікту.

Зеленський і його команда сподіваються, що навіть якщо Трамп обмежить прямі військові поставки, він продовжить підтримку України через інші канали.