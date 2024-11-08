El Pais: Украина активно пытается убедить Трампа сохранить помощь США

Украина начала активную дипломатическую кампанию, направленную на убеждение Дональда Трампа в том, что военная помощь для Киева не может быть прекращена, поскольку это может повлиять на глобальное лидерство США.﻿ Об этом сообщает El Pais, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал важность поддержки США, заявляя, что без нее страна окажется в затруднительном положении.

Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал прекратить миллиардные поставки оружия Украине и сосредоточиться на быстром завершении войны, даже если это потребует территориальных уступок в пользу России. Зеленский, однако, надеется, что заявления Трампа во время кампании и его реальные шаги как президента могут отличаться.

Зеленский уже начал коммуникацию с Трампом, поздравляя его с победой на выборах и выражая надежду на "новую эру для всех нас". В телефонном разговоре украинский президент назвал Трампа лидером, способным достичь "исторического результата", и подчеркнул важность американской поддержки.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что отношения с Трампом имеют стратегическое значение для Украины.

На состоявшемся недавно Киевском экономическом форуме эту тему активно обсуждали как представители бизнеса, так и политические деятели, поскольку от позиции нового президента США может зависеть будущее решение конфликта.

Зеленский и его команда надеются, что даже если Трамп ограничит прямые военные поставки, он продолжит поддержку Украины через другие каналы.