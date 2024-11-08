The Economist: Чому Зеленський може вітати перемогу Трампа

Повернення Дональда Трампа до Білого дому виглядає як найгірший кошмар для України. Трамп послідовно відмовляється засуджувати вторгнення Владіміра Путіна. Схоже, він навіть захоплюється стилем правління російського диктатора, повідомляє Дзеркало тижня.

Зважаючи на те, що ситуація в Україні доволі погіршилася за останні місяці, деякі високопосадовці навіть сподівалися на перемогу Дональда Трампа. Зіткнувшись із вибором між недостатньою підтримкою і президентом, який міг би змінити правила гри, вони були готові ризикнути, йдеться в матеріалі журналу The Economist.

В журналі зазначено, що в приватному порядку Зеленський та його команда дедалі більше розчаровуються тим, що вони описують як "самостримування" адміністрації Байдена, звичку боятися ескалації з Росією та дедалі більший розрив між риторикою "стояти на боці України стільки, скільки буде потрібно" та діями, що свідчать про протилежне.

"Небажання Америки надати Україні дозвіл на використання ракет великої дальності для ударів по Росії, постійні затримки з поставками військової допомоги (навіть тієї, що вже схвалена), а також відсутність твердих гарантій безпеки все більше сприймаються як слабкість і лицемірство. Однак перемога Трампа може дати Зеленському можливість вийти з ситуації, яка виглядає як кривавий глухий кут у кращому випадку або поразка — у гіршому" , — повідомляє The Economist.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв закінчити війну протягом 24 годин. Ніхто — можливо, навіть сам Трамп — не знає, з чого насправді складається його мирний план. Наразі українські посадовці працюють з двома публічними формулюваннями.

Перший, пов'язаний з кандидатом у президенти Трампа Джей Ді Венсом, передбачає заморожування війни на нинішніх лініях фронту і примушення України до нейтралітету без жодних очевидних гарантій безпеки чи обмежень для Путіна.

Другий план, якому Україна надає перевагу, був викладений колишнім держсекретарем Трампа Майком Помпео в газеті The Wall Street Journal. Він зосереджується на посиленій військовій та фінансовій підтримці як стримуванні Москви, водночас залишаючи відкритою перспективу членства в НАТО. Багато чого може залежати від того, який план підтримає Трамп.