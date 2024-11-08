The Economist: Почему Зеленский может приветствовать победу Трампа

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом выглядит как худший кошмар для Украины. Трамп последовательно отказывается осуждать вторжение Владимира Путина. Похоже, он даже восхищается стилем правления российского диктатора, сообщает Зеркало недели.

Учитывая, что ситуация в Украине довольно ухудшилась за последние месяцы, некоторые чиновники даже надеялись на победу Дональда Трампа. Столкнувшись с выбором между недостаточной поддержкой и президентом, который мог бы изменить правила игры, они готовы были рискнуть, говорится в материале журнала The Economist.

В журнале отмечено, что в частном порядке Зеленский и его команда все больше разочаровываются тем, что они описывают как "самосдерживание" администрации Байдена, привычку бояться эскалации с Россией и растущий разрыв между риторикой "стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется" и действиями, которые говорят об обратном.

"Нежелание Америки предоставить Украине разрешение на использование ракет большой дальности для ударов по России, постоянные задержки с поставками военной помощи (даже уже одобренной), а также отсутствие твердых гарантий безопасности все больше воспринимаются как слабость и лицемерие. Однако победа Трампа может дать Зеленскому возможность выйти из ситуации, которая выглядит как кровавый тупик в лучшем случае или поражение — в худшем" , — сообщает The Economist.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал закончить войну в течение 24 часов. Никто — возможно, даже сам Трамп — не знает, из чего на самом деле состоит его мирный план. В настоящее время украинские чиновники работают с двумя публичными формулировками.

Первый, связанный с кандидатом в президенты Трампа Джей Ди Вэнсом, предусматривает замораживание войны на нынешних линиях фронта и принуждение Украины к нейтралитету без очевидных гарантий безопасности или ограничений для Путина.

Второй план, который Украина предпочитает, был изложен бывшим госсекретарем Трампа Майком Помпео в газете The Wall Street Journal. Он сосредотачивается на усиленной военной и финансовой поддержке как сдерживании Москвы, одновременно оставляя открытой перспективу членства в НАТО. Многое может зависеть от того, какой план поддержит Трамп.