Макрон: Європа має захищати свої інтереси, а не делегувати це США

Французький лідер Емманюель Макрон вважає, що європейці не повинні делегувати свою безпеку США, а мають ширше захищати свої інтереси. Про це він заявив на конференції у Будапешті, повідомляє Європейська правда.

Макрон назвав республіканця Дональда Трампа, який уже оголосив про свою перемогу на виборах у США, "моментом історії" для європейців.

"Він був обраний американським народом, і він захищатиме інтереси американців, і це законно, і це добре. Питання в тому, чи ми готові захищати інтереси європейців... Я думаю, що це наш пріоритет" , – сказав французький лідер.

Ну думку Макрона, це вирішальний момент в історії "для нас як європейців".

"По суті, питання, на яке ми повинні відповісти, полягає в тому, чи хочемо ми читати історію, написану іншими? Війни, розпочаті Владіміром Путіним, вибори в США, технологічний і торгівельний вибір, зроблений китайцями, чи ми хочемо писати нашу власну історію?" – зауважив він.

Макрон впевнений: країни ЄС мають сили написати свою історію.

Він також закликав "діяти та захищати" національні, економічні та стратегічні інтереси Європи, а країни ЄС – мислити "як незалежна держава" та повернути контроль, припинивши делегувати захист США.