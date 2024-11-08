Макрон: Европа должна защищать свои интересы, а не делегировать это США

Французский лидер Эмманюэль Макрон считает, что европейцы не должны делегировать свою безопасность США, а должны шире защищать свои интересы. Об этом он заявил на конференции в Будапеште, сообщает Европейская правда.

Макрон назвал республиканца Дональда Трампа, который уже объявил о своей победе на выборах в США, "моментом истории" для европейцев.

"Он был избран американским народом, и он будет защищать интересы американцев, и это законно, и это хорошо. Вопрос в том, готовы ли мы защищать интересы европейцев... Я думаю, что это наш приоритет" , – сказал французский лидер.

Ну мнению Макрона, это решающий момент в истории "для нас как европейцев".

"По сути, вопрос, на который мы должны ответить, заключается в том, хотим ли мы читать историю, написанную другими? Войны, начатые Владимиром Путиным, выборы в США, технологический и торговый выбор, сделанный китайцами, или мы хотим писать нашу собственную историю?" – отметил он.

Макрон уверен: страны ЕС в силах написать свою историю.

Он также призвал "действовать и защищать" национальные, экономические и стратегические интересы Европы, а страны ЕС – мыслить "как независимое государство" и вернуть контроль, прекратив делегировать защиту США.