Британська розвідка проаналізувала удари російських безпілотників по Україні у жовтні

Розвідка Великої Британії у новому огляді аналізує удари російської армії безпілотниками по регіонах України впродовж жовтня та першого тижня листопада. Відповідний огляд опублікований в X (Twitter) британського Міноборони, повідомляє Європейська правда.

В огляді зауважили, що впродовж жовтня 2024 року Росія запустила по українських регіонах близько 2 тисяч безпілотних літальних апаратів односторонньої атаки, а це – приблизно на 700 одиниць більше, ніж у вересні.

Як зазначила британська розвідка, завдяки постійним російським інвестиціям у виробництво дронів односторонньої атаки, диверсифікації поставок і розширенню пускових майданчиків, кількість пусків постійно зростає з середини 2024 року.

Військові зауважили, що протягом першого тижня листопада інтенсивність російських пусків залишалась високою і відповідала показникам останніх тижнів.

Оскільки пускові майданчики досить прості і їх легко відновити в разі потреби, якщо виробництво залишатиметься безперешкодним, основним обмежувальним чинником для російських операцій з використанням дронів односторонньої атаки, найімовірніше, є людські ресурси відносно пускових потужностей.

Розвідники зазначають – цілком ймовірно, що високі показники, які спостерігались у вересні і жовтні до цього часу, стануть нормальними.