Британская разведка проанализировала удары российских беспилотников по Украине в октябре

Разведка Великобритании в новом обзоре анализирует удары российской армии беспилотниками по регионам Украины в течение октября и первой недели ноября. Соответствующий обзор опубликован в X (Twitter) британского Минобороны, сообщает Европейская правда.

В обзоре отметили, что в течение октября 2024 года Россия запустила по украинским регионам около 2 тысяч беспилотных летательных аппаратов односторонней атаки, а это – примерно на 700 единиц больше, чем в сентябре.

Как отметила британская разведка, благодаря постоянным российским инвестициям в производство дронов односторонней атаки, диверсификации поставок и расширению пусковых площадок, количество пусков постоянно растет с середины 2024 года.

Военные отметили, что в течение первой недели ноября интенсивность российских пусков оставалась высокой и соответствовала показателям последних недель.

Поскольку пусковые площадки достаточно просты и их легко восстановить в случае необходимости, если производство будет оставаться беспрепятственным, основным ограничительным фактором для российских операций с использованием дронов односторонней атаки, скорее всего, являются человеческие ресурсы относительно пусковых мощностей.

Разведчики отмечают – вполне вероятно, что высокие показатели, которые наблюдались в сентябре и октябре до сих пор, станут нормальными.