На Волині затримали працівника ТЦК, який був агентом Росії – СБУ

У Волинській області затримали 30-річного агента Росії, який проходив службу у охороні місцевого ТЦК і наводив удари ворога на область. Про це йдеться у повідомленні СБУ, повідомляє Лівий берег.

"Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння командування Збройних сил України затримала російського агента, який готував нову серію повітряних ударів рф по Волині" , – йдеться у повідомленні.

Затриманим виявився 30-річний військовослужбовець, що проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК. Його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. Зрадник потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у Росії, з якими підтримував контакт і поділяв антиукраїнські погляди.

Військова контррозвідка СБУ викрила російського агента, задокументувала його злочини і затримала. Одночасно були проведені додаткові заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його співпраці ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.