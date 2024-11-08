На Волыни задержан работник ТЦК, который был агентом России – СБУ

В Волынской области задержан 30-летний агент России, который проходил службу по охране местного ТЦК и наводил удары врага на область. Об этом говорится в сообщении СБУ, сообщает Левый берег.

"Военная контрразведка Службы безопасности при содействии командования Вооруженных сил Украины задержала российского агента, готовившего новую серию воздушных ударов РФ по Волыни" , - говорится в сообщении.

Задержанным оказался 30-летний военнослужащий, проходивший службу в подразделении охраны местного ТЦК. Его дистанционно завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки. Предатель попал в поле зрения оккупантов через своих родственников в России, с которыми поддерживал контакт и разделял антиукраинские взгляды.

Военная контрразведка СБУ уличила российского агента, задокументировала его преступления и задержала. Одновременно были проведены дополнительные мероприятия по обеспечению локаций сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его сотрудничества врагом.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.