На Волыни задержан работник ТЦК, который был агентом России – СБУ
В Волынской области задержан 30-летний агент России, который проходил службу по охране местного ТЦК и наводил удары врага на область. Об этом говорится в сообщении СБУ, сообщает Левый берег.
"Военная контрразведка Службы безопасности при содействии командования Вооруженных сил Украины задержала российского агента, готовившего новую серию воздушных ударов РФ по Волыни", - говорится в сообщении.
Задержанным оказался 30-летний военнослужащий, проходивший службу в подразделении охраны местного ТЦК. Его дистанционно завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки. Предатель попал в поле зрения оккупантов через своих родственников в России, с которыми поддерживал контакт и разделял антиукраинские взгляды.
Военная контрразведка СБУ уличила российского агента, задокументировала его преступления и задержала. Одновременно были проведены дополнительные мероприятия по обеспечению локаций сил обороны.
Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его сотрудничества врагом.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.