До РФ прибула рекордна кількість громадян Північної Кореї "на навчання"

За третій квартал 2024 року в Росію в'їхало понад 3,7 тисячі жителів Північної Кореї, які вказали на мету поїздки навчання — це історичний рекорд. Про це свідчать дані прикордонної служби ФСБ на сайті Росстату, повідомляє Медиазона.

За даними прикордонників, 3765 північнокорейців з липня по вересень приїхали до Росії вчитися. Для порівняння, за весь доковідний 2019 рік студентів було лише 3,2 тисячі осіб.

При цьому кількість квот для північнокорейських студентів у Росії залишається низькою: так, у квітні 2024 року Міністерство освіти повідомляло, що зараз у Росії навчаються близько 130 студентів із КНДР.

"На наступний навчальний рік від корейської сторони надійшло понад 100 заявок на навчання студентів у російських вишах" , - говорив голова Міносвіти Валерій Фальков.

Зростання кількості студентів із Північної Кореї відбувається на тлі повідомлень про відправлення солдатів з КНДР для участі у війні РФ з Україною.

При цьому у згаданих даних йдеться лише про перетини у третьому кварталі 2024 — тобто до того, як про відправлення північнокорейських солдатів публічно повідомила американська розвідка. Південнокорейський портал Yonhap із посиланням на розвідку стверджував, що перший етап перекидання військових із КНДР проходив з 8 по 13 жовтня.