В РФ прибыло рекордное количество граждан Северной Кореи "на обучение"

За третий квартал 2024 года в Россию въехало больше 3,7 тысяч жителей Северной Кореи, которые указали целью поездки учебу — это исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные Пограничной службы ФСБ на сайте Росстата, сообщает Медиазона.

По данным пограничников, 3 765 северокорейцев с июля по сентябрь приехали в Россию учиться. Для сравнения, за весь доковидный 2019 год учащихся было всего 3,2 тысячи человек.

При этом число квот для северокорейских студентов в России остается низким: так, в апреле 2024 года Министерство образования сообщало, что сейчас в России учатся около 130 студентов из КНДР.

"На будущий учебный год от корейской стороны поступило свыше 100 заявок на обучение студентов в российских вузах", — говорил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Рост числа студентов из Северной Кореи происходит на фоне сообщений об отправке солдат из КНДР для участия в войне РФ с Украиной.

При этом в упомянутых данных идет речь только о пересечениях в третьем квартале 2024 — то есть, до того, как об отправке северокорейских солдат публично сообщила американская разведка. Южнокорейский портал Yonhap со ссылкой на разведку утверждал, что первый этап переброски военных из КНДР проходил с 8 по 13 октября.