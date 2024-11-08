Окупанти обстріляли п'ятиповерхівку на Донеччині: є жертви та поранені

Російські окупанти поцілили у 5-поверхівку у місті Миколаївка Краматорського району на Донеччині: двоє людей загинули ще 5 постраждали.﻿﻿ Про це йдеться у повідомленнях ДСНС та Донецької обласної прокуратури, повідомляє Українська правда.

О 15:45 7 листопада російська армія обстріляла Миколаївку. Мішенню для ворога стала житлова забудова. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє місцевих мешканок.

Ще щонайменше п’ятеро цивільних віком від 60 до 77 років дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. З мінно-вибуховими травмами й осколковими пораненнями чотирьох жінок і чоловіка доставлено до медичного закладу, де їм надається кваліфікована допомога, повідомляють у прокуратурі.

"В районі влучання засобів ураження пошкоджено багатоквартирні будинки та автотранспорт. Тип використаної зброї встановлюється" , – йдеться у повідомленні прокуратури.