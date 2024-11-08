Оккупанты обстреляли пятиэтажку на Донетчине: есть жертвы и раненые

Российские оккупанты попали в 5-этажку в городе Николаевка Краматорского района Донецкой области: два человека погибли еще 5 пострадали.﻿﻿ Об этом говорится в сообщениях ГСЧС и Донецкой областной прокуратуры, сообщает Украинская правда.

В 15:45 7 ноября российская армия обстреляла Николаевку. Мишенью для врага стала жилая застройка. В результате вражеской атаки погибли две местные жительницы.

Еще по меньшей мере пятеро гражданских в возрасте от 60 до 77 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями четыре женщины и мужчина доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается квалифицированная помощь, сообщают в прокуратуре.

"В районе попадания средств поражения повреждены многоквартирные дома и автотранспорт. Тип использованного оружия устанавливается" , – отметили в прокуратуре.