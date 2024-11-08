Останні новини: Дональд Трамп підтримує BCHMiner для видобутку біткойнів (безкоштовний майнінг)

З шаленим захопленням криптовалютою все більше друзів навколо мене почали залучатися до майнінгу біткойнів. Коли я дізнався, що це вимагає придбання дорогого обладнання або оволодіння професійними технічними знаннями, це було приголомшливо. Але я дуже хочу отримати стабільне джерело доходу через Інтернет, я випадково зіткнувся з платформою для хмарного майнінгу BCHMiner. Замість того, щоб витрачати багато часу та грошей на обладнання та електрику, це ідеально підходить для таких людей, як я, тому я вирішив спробувати.

Однак відкриття BCH Miner робить майнінг простим і прибутковим навіть для новачка, як я. Вам потрібно лише зареєструватися на BCHMiner. Після успішної реєстрації я отримав бонус у розмірі 10 доларів США для майнингу криптовалюти.

Дізнайтеся більше про BCH Miner

BCHMiner є провідним у світі виробником машин для майнінгу біткойнів. Його штаб-квартира розташована в Ньюпорті, Великобританія. Він налічує понад 5 мільйонів учасників по всьому світу. Компанія зосереджується на майнінг-бізнесі біткойнів з моменту свого заснування. На цю мить компанія має не тільки найпередовішу у світі технологію майнінгу біткойнів, але й розгорнула найбільшу у світі обчислювальну потужність, частка компанії становить близько 3,8 % від загальної обчислювальної потужності світу.

Що таке хмарний майнінг?

Хмарний майнінг означає, що інвестори не купують машини для майнінгу, не орендують сайти, не експлуатують і не обслуговують машини для майнінгу або оплачують витрати на енергію, а лише орендують певну кількість обчислювальних потужностей у майнерів, щоб брати участь у бітингу і ділитися прибутком інвестування.

Як почати заробляти гроші за допомогою хмарного майнінгу

Процес реєстрації на BCH Miner дуже простий і займає всього кілька хвилин. Ось кроки, з яких я почав:

1. Реєстрація : Вам необхідно увійти на офіційний сайт компанії: а потім створити обліковий запис. На цьому етапі я отримав вітальний бонус у розмірі 10 доларів

2. Завантажте програму: коли я завантажив програму, усе стало ще простіше. За допомогою нього я можу керувати своїм обліковим записом, стежити за прогресом майнінгу та контролювати свої прибутки.

3. Щоденний бонус : я входжу щодня, щоб отримати бонус у розмірі 0,5 доларів США. Ці невеликі бонуси швидко складалися і стали значною частиною мого доходу.

Способи збільшення доходу

Після реєстрації та отримання бонусу я вирішив зробити крок далі та інвестувати в майнінговий контракт BCHMiner. Конкретні операції такі:

Вибір контракту : я вибрав контракт, який відповідав моєму бюджету. Платформа пропонує гнучкі плани для всіх.

: я вибрав контракт, який відповідав моєму бюджету. Платформа пропонує гнучкі плани для всіх. Щоденний прибуток : мої інвестиції почали щодня приносити стабільний дохід. Я спостерігаю, як мої біткойни ростуть без будь-яких турбот.

: мої інвестиції почали щодня приносити стабільний дохід. Я спостерігаю, як мої біткойни ростуть без будь-яких турбот. Зняти будь-коли: я можу вивести кошти на свій гаманець у будь-який час або реінвестувати, щоб збільшити свої прибутки.

Як показано на малюнку: ефективний контракт BCH Miner

Чому варто вибрати BCH Miner (десять головних переваг)

Почніть легко: бонус 10 доларів США за успішну реєстрацію та бонус 0,5 доларів США за щоденний вхід. Найвища безпека: платформа цілодобово зберігає активи в безпеці. Нове апаратне забезпечення: ми використовуємо найновіші пристрої ASIC і GPU від Bitmain, Canaan і Nvidia. Гнучкий контракт: я вибрав контракт, який найкраще працював для мене, і спостерігав, як зростає мій дохід. Стабільний прибуток: дохід надходить на ваш рахунок щодня. Швидкі виплати: усі запити на зняття коштів обробляються протягом п’яти хвилин. Безпека коштів: більшість коштів зберігаються офлайн у холодних гаманцях, що забезпечує підвищену безпеку. Запросіть друзів, щоб отримати бонус 3% -5%. Екологічно чистий видобуток: ми використовуємо сонячні панелі, щоб зробити видобуток безпечним для навколишнього середовища. Підтримка спільноти: платформа об’єднує велику спільноту користувачів, з якими я можу поділитися своїм досвідом.

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Платформа також пропонує прямий спосіб заробити гроші: партнерську програму для збільшення власного додаткового доходу

Ще один спосіб заробітку — партнерська програма BCH Miner. Ви можете запрошувати друзів і отримувати 3% - 5% їхніх інвестицій на все життя. Спочатку я не думав, що це принесе великий дохід, але коли я побачив, що мій бонус зростає, я зрозумів, що це чудовий спосіб збільшити мій дохід.

Коли друзі зареєструються, вони отримають ваше реферальне посилання або код запрошення через соціальні мережі або власний веб-сайт. Отримуйте відсоток від інвестицій людей, яких ви запропонували, і спостерігайте за зростанням вашого доходу.

Натисніть, щоб дізнатися більше та стежити за офіційним веб-сайтом BCHMiner: https://www.bchminer.com

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