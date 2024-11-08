Последние новости: Дональд Трамп поддерживает BCHMiner для добычи биткойнов (бесплатный майнинг)

С бешеным восторгом криптовалютой все больше друзей вокруг меня начали привлекаться к майнингу биткоинов. Когда я узнал, что это требует приобретения дорогостоящего оборудования или овладения профессиональными техническими знаниями, это было потрясающе. Но я очень хочу получить стабильный источник дохода через Интернет, я случайно столкнулся с платформой для облачного майнинга BCHMiner. Вместо того чтобы тратить много времени и денег на оборудование и электричество, это идеально подходит для людей, как я, поэтому я решил попробовать.

Однако открытие BCH Miner делает майнинг простым и прибыльным даже для новичка, как я. Вам нужно только зарегистрироваться на BCHMiner. После успешной регистрации я получил бонус в размере 10 долларов США для майнинга криптовалюты.

Узнайте больше о BCH Miner

BCHMiner является ведущим в мире производителем машин для майнинга биткоинов. Его штаб-квартира находится в Ньюпорте, Великобритания. Он насчитывает более 5 миллионов участников по всему миру. Компания сосредотачивается на майнинг-бизнесе биткоинов с момента своего основания. На данный момент компания имеет не только самую передовую в мире технологию битингового майнинга, но и развернула наибольшую в мире вычислительную мощность, доля компании составляет около 3,8% от общей вычислительной мощности мира.

Что такое облачный майнинг?

Облачный майнинг означает, что инвесторы не покупают машины для майнинга, не арендуют сайты, не эксплуатируют и не обслуживают машины для майнинга или оплачивают расходы на энергию, а только арендуют определенное количество вычислительных мощностей у майнеров, чтобы участвовать в битинге и делиться.

Как начать зарабатывать деньги с помощью облачного майнинга

Процесс регистрации на BCH Miner очень прост и занимает всего несколько минут. Вот шаги, с которых я начал:

1. Регистрация: Вам необходимо войти на официальный сайт компании: а затем создать аккаунт. На этом этапе я получил поздравительный бонус в размере 10 долларов.

2. Загрузите приложение: когда я загрузил приложение, все стало еще проще. С помощью него я могу управлять своей учетной записью, следить за прогрессом майнинга и контролировать свою прибыль.

3. Ежедневный бонус: я вхожу каждый день, чтобы получить бонус в размере 0,5 долларов США. Эти небольшие бонусы быстро складывались и стали значительной частью моего дохода.

Способы увеличения дохода

После регистрации и получения бонуса я решил сделать шаг дальше и инвестировать в майнинговый контракт BCHMiner. Конкретные операции таковы:

Выбор контракта : я выбрал контракт, соответствующий моему бюджету. Платформа предлагает гибкие планы для всех.

: я выбрал контракт, соответствующий моему бюджету. Платформа предлагает гибкие планы для всех. Ежедневная прибыль : мои инвестиции начали каждый день приносить стабильный доход. Я наблюдаю, как мои биткоины растут без всяких забот.

: мои инвестиции начали каждый день приносить стабильный доход. Я наблюдаю, как мои биткоины растут без всяких забот. Снять в любое время: я могу вывести средства на свой кошелек в любое время или реинвестировать, чтобы увеличить свои доходы.

Как показано на рисунке: эффективный контракт BCH Miner

Почему стоит выбрать BCH Miner (десять главных преимуществ)

Начните легко: бонус 10 долларов США за успешную регистрацию и бонус 0,5 долларов США за ежедневный вход. Высокая безопасность: платформа круглосуточно сохраняет активы в безопасности. Новое аппаратное обеспечение: мы используем новейшие устройства ASIC и GPU от Bitmain, Canaan и Nvidia. Гибкий контракт: я выбрал контракт, который лучше всего работал для меня, и наблюдал, как растет мой доход. Стабильная прибыль: доход поступает на ваш счет ежедневно. Быстрые выплаты: все запросы на снятие средств обрабатываются в течение пяти минут. Безопасность средств: большинство средств хранятся офлайн в холодных кошельках, что обеспечивает повышенную безопасность. Пригласите друзей, чтобы получить бонус 3%-5%. Экологически чистая добыча: мы используем солнечные панели, чтобы сделать добычу безопасной для окружающей среды. Поддержка сообщества: платформа объединяет большое сообщество пользователей, с которыми я могу поделиться своим опытом.

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Платформа также предлагает прямой способ заработать деньги: партнерскую программу для увеличения собственного дополнительного дохода

Еще один способ заработка – партнерская программа BCH Miner. Вы можете приглашать друзей и получать 3% – 5% их инвестиций на всю жизнь. Сначала я не думал, что это принесет большой доход, но когда я увидел, что мой бонус растет, я понял, что это отличный способ увеличить мой доход.

Когда друзья зарегистрируются, они получат вашу реферальную ссылку или код приглашения через социальные сети или собственный веб-сайт. Получайте процент от инвестиций людей, которых вы предложили, и наблюдайте за ростом вашего дохода.

Нажмите, чтобы узнать больше и следить за официальным веб-сайтом BCHMiner: https://www.bchminer.com

Сделайте первый шаг к финансовой свободе вместе со мной!

Адрес загрузки APP: https://bchmimer.info