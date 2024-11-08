Російський безпілотник у Києві поцілив у будинок, де живе посол Естонії

Внаслідок атаки російського дрона постраждала київська багатоповерхівка, в якій живе посол Естонії Аннелі Кольк. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, повідомляє Європейська правда.

Міністр розповів, що вчора вранці у будинок, де мешкає естонська дипломатка, влучив російський безпілотник. На щастя, вона не постраждала.

"Ніхто не буде в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію. Україна потребує більшої протиповітряної оборони, щоб захистити своїх жителів. Ми не повинні до цього звикати" , – написав глава естонської дипломатії.