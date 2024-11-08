Российский беспилотник в Киеве попал в дом, где живет посол Эстонии

В результате атаки российского дрона пострадала киевская многоэтажка, в которой живет посол Эстонии Аннели Кольк. Об этом в пятницу заявил в соцсети Х (Twitter) министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, сообщает Европейская правда.

Министр рассказал, что вчера утром в дом, где живет эстонский дипломат, попал российский беспилотник. К счастью, она не пострадала.

"Никто не будет в безопасности в Украине, пока Россия не прекратит свою агрессию. Украина нуждается в большей противовоздушной обороне, чтобы защитить своих жителей. Мы не должны к этому привыкать" , – написал глава эстонской дипломатии.