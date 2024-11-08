Трамп усвідомлює, що не зможе підштовхнути Україну до поступок РФ - Bloomberg

Республіканець Дональд Трамп, який уже оголосив про свою перемогу на виборах президента США, усвідомлює, що не може просто так підштовхнути Україну до поступок Росії. Про це Bloomberg розповів анонімний високопосадовець, повідомляє Ліга.net.

Повідомляється, що Трамп розпочав перший раунд телефонних розмов із європейськими лідерами, не чекаючи січневої інавгурації. В одній із таких розмов, за словами чиновника, обговорювався його підхід до переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

У розмові Трамп дав зрозуміти, що усвідомлює той факт, що не може просто підштовхнути Україну до поступок Путіну. Влада країни не погодиться на це, якщо не отримає аналогічних поступок з російського боку, додав анонімний чиновник.

Загалом представники країн ЄС на другому раунді зустрічі у Будапешті продовжили висловлювати побоювання, що Трамп може припинити підтримку України та покласти це зобов'язання на Європу. За словами неназваних співрозмовників, питання не стільки у фінансуванні, скільки у військових ресурсах США.