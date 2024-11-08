Трамп осознает, что не сможет подтолкнуть Украину к уступкам РФ - Bloomberg

Республиканец Дональд Трамп, который уже объявил о своей победе на выборах президента США, осознает, что не может просто так подтолкнуть Украину к уступкам России. Об этом Bloomberg рассказал анонимный высокопоставленный чиновник, сообщает Лига.net.

Сообщается, что Трамп начал первый раунд телефонных звонков с европейскими лидерами, не дожидаясь январской инаугурации. В одной из таких бесед, по словам чиновника, обсуждался его подход к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

В разговоре Трамп дал понять, что осознает тот факт, что не может просто подтолкнуть Украину к уступкам Путину. Власти страны не согласятся на это, если не получат аналогичных уступок с российской стороны, добавил анонимный чиновник.

В целом представители стран ЕС на втором раунде встречи в Будапеште продолжили высказывать опасения, что Трамп может прекратить поддержку Украины и возложить это обязательство на Европу. По словам неназванных собеседников, дело не столько в финансировании, сколько в военных ресурсах США.