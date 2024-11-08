У новітньому російському дроні "Охотник" виявили західні компоненти

Для створення важкого ударного безпілотного летального апарату "С-70 Охотник" держава-агресор Росія, попри санкції, використала компоненти, виготовлені західними компаніями, повідомляє Новое время.

Деталі експертизи ворожого БПЛА оприлюднили у п’ятницю, 8 листопада, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Цей російський безпілотник був збитий 5 жовтня 2024 року поблизу Костянтинівки на Донеччині.

Зокрема, як зазначають у ГУР МО України, в російському Охотнике виявлено мікроелектроніку та інші технологічні складові виробництва компаній Analog Devices, Texas Instruments та Xilinx-AMD (США), Infineon Technologies (Німеччина), STMicroelectronics (Швейцарія).

В українській розвідці також додали, що вартість такого Охотника становить близько 15 мільйонів доларів. У РФ перебувало чотири прототипи БПЛА С-70.