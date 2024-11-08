В новейшем российском дроне "Охотник" обнаружили западные компоненты

Для создания тяжелого ударного беспилотного летального аппарата С-70 Охотник государство-агрессор Россия, несмотря на санкции, использовала компоненты, изготовленные западными компаниями, сообщает Новое время.

Детали экспертизы вражеского БПЛА обнародовали в пятницу, 8 ноября, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Этот российский беспилотник был сбит 5 октября 2024 года вблизи Константиновки в Донецкой области.

В частности, как отмечают в ГУР МО Украины, в российском Охотнике обнаружена микроэлектроника и другие технологические составляющие производства компаний Analog Devices, Texas Instruments и Xilinx-AMD (США), Infineon Technologies (Германия), STMicroelectronics (Швейцария).

В украинской разведке также добавили, что стоимость такого Охотника составляет около 15 миллионов долларов. В РФ находилось четыре прототипа БПЛА С-70.