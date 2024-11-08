Суд відмовився закривати справу "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив у задоволенні клопотання про закриття справи "Роттердам+". Наступне засідання призначено на 12 грудня. З посиланням на пресслужбу ВАКС, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як зазначається, колегія суддів ВАКС відмовила у задоволенні клопотань сторони захисту про закриття кримінального провадження стосовно осіб, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули "Роттердам+".

Внаслідок цього споживачі електроенергії протягом 2016 - 2019 років переплатили понад 39 млрд гривень.

Так, сторона захисту у своїх клопотаннях вказувала на порушення принципу non bis in idem (заборона повторного притягнення до кримінальної відповідальності за одне й теж правопорушення), а також на підстави, визначені у п.п. 9-1, 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

"Заслухавши доводи сторін, суд підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні клопотань сторони захисту" , - зазначили у ВАКС.

Наступне засідання у справі призначено на 12 грудня 2024 року о 12:00.

Нагадаємо, розслідування справи "Роттердам+" триває з березня 2017 року. За цей час прокуратура п'ять разів закривала справу за відсутності складу злочину, але знову поновлювала розслідування.

Так, у жовтні 2023 року Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про закриття справи "Роттердам+".

А вже у грудні того ж року Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи.