Суд отказался закрывать дело "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал в удовлетворении ходатайства о закрытии дела "Роттердам+". Следующее заседание назначено на 12 декабря. Со ссылкой на пресс-службу ВАКС, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как отмечается, коллегия судей ВАКС отказала в удовлетворении ходатайств стороны защиты о закрытии уголовного производства в отношении лиц, среди которых бывшие и действующие должностные лица Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и должностные лица группы частных теплогенерирующих компаний, которые причастны к внедрению и применению так называемой формулы "Роттердам+".

В результате потребители электроэнергии в течение 2016 - 2019 годов переплатили более 39 млрд гривен.

Так, сторона защиты в своих ходатайствах указывала на нарушение принципа non bis in idem (запрещение повторного привлечения к уголовной ответственности за одно и тоже правонарушение), а также на основания, определенные в п.п. 9-1, 10 ч. 1 ст. 284 УПК РФ.

"Заслушав доводы сторон, суд поддержал позицию прокурора САП и отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты" , - отметили в ВАКС.

Следующее заседание по делу назначено на 12 декабря 2024 в 12:00.

Напомним, расследование дела "Роттердам+" продолжается с марта 2017 года. За это время прокуратура пять раз закрывала дело в отсутствие состава преступления, но вновь возобновляла расследование.

Так, в октябре 2023 года Высший антикоррупционный суд принял решение о закрытии дела "Роттердам+".

А уже в декабре того же года Апелляционная палата ВАКС отменила решение о закрытии дела.