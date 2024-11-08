Україна припинила дію угоди про повітряне сполучення з Іраном. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.﻿ З посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Припинено дію угоди про повітряне сполучення між урядом України та урядом Ісламської Республіки Іран" , - написав Мельничук.

Він уточнив, що таку угоду країни уклали 9 липня 1993 року у Тегерані.

Нагадаємо, Іран є союзником Росії у повномасштабній війні проти України.

Зокрема Тегеран надав російським окупантам велику кількість дронів-камікадзе "Шахед", якими росіяни щодня тероризують українське мирне населення.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що Іран веде з Росією "поглиблені переговори" щодо передачі балістичних ракет.