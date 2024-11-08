Україна припинила дію угоди про повітряне сполучення з Іраном
Україна припинила дію угоди про повітряне сполучення з Іраном. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. З посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука, пише Іван Носальський, РБК-Україна.
"Припинено дію угоди про повітряне сполучення між урядом України та урядом Ісламської Республіки Іран", - написав Мельничук.
Він уточнив, що таку угоду країни уклали 9 липня 1993 року у Тегерані.
Нагадаємо, Іран є союзником Росії у повномасштабній війні проти України.
Зокрема Тегеран надав російським окупантам велику кількість дронів-камікадзе "Шахед", якими росіяни щодня тероризують українське мирне населення.
Також нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що Іран веде з Росією "поглиблені переговори" щодо передачі балістичних ракет.