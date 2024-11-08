Украина прекратила действие соглашения о воздушном сообщении с Ираном. Соответствующее решение принял Кабмин. Со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Прекращено действие соглашения о воздушном сообщении между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран" , - написал Мельничук.

Он уточнил, что такое соглашение страны заключили 9 июля 1993 года в Тегеране.

Напомним, Иран является союзником России в полномасштабной войне против Украины.

В частности, Тегеран предоставил российским оккупантам большое количество дронов-камикадзе "Шахед", которыми россияне ежедневно терроризируют украинское мирное население.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Иран ведет с Россией "углубленные переговоры" о передаче баллистических ракет.