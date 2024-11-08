Кожна область має розробити паспорт енергонезалежності до кінця року - Укренерго

До кінця 2024 року кожен регіон України має затвердити і презентувати «паспорт енергетичної незалежності». ﻿Про це заявив т.в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт під час Київського міжнародного економічного форуму, повідомляє Лівий берег.

За словами Брехта, компанія надає всю необхідну інформацію для того, щоб визначити що і де буде доцільно ввести в експлуатацію.

Як пояснив очільник Укренерго, паспорт готують для того, щоб кожен регіон «зрозумів одну просту річ: населення й об’єкти критичної інфраструктури у цьому регіоні мають бути забезпечені власними джерелами живлення».

«Ми для цього документу підготували так званий «ідеальний мікс» того, як має розвиватись енергетика в кожному регіоні, розуміючи його потреби і можливості. Перш за все, ми говоримо про те, що 50% цього ідеального енергетичного міксу має бути вироблено за рахунок відновлюваних джерел енергії. Близько 20-25% — це пікові гарантовані потужності. Ще близько 10-15% — це установки зберігання енергії» , - сказав Брехт.

Він додав, що на початку грудня всі ці плани мають фіналізувати і представити внутрішньому і зовнішньому бізнесам. Це дасть змогу реалізовувати плани і в наступному році.